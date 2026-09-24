Вече е ясно ще има ли мач Фюри - Джошуа

Един от най-дългоочакваните мачове в тежка категория по бокс между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се проведе на 11 декември на "Принсипалити Стедиъм" в Кардиф. Новината бе съобщена официално в профилите в социалните мрежи и на двамата бивши световни шампиони, като битката ще бъде излъчвана в платформата Netflix.

лед години на преговори, пропаднали уговорки и интензивни словесни престрелки, един от най-големите мачове в историята на британския бокс е официално договорен. Първоначално бе обмисляно двубоят да се проведе през ноември в легендарната зала "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк по настояване на инвеститорите от Sela и Турки Ал-Алошейх. Джошуа обаче категорично настоя сблъсъкът да се състои на британска земя, спазвайки клаузите в своя договор и дори отказвайки допълнителни финансови бонуси за смяна на мястото.

И двамата бойци загряха за мегасблъсъка с подготвителни мачове през юли. 38-годишният Тайсън Фюри се наложи над 46-годишния полски ветеран Мариуш Вах в Патая, Тайланд, след откаже на съперника си в седмия рунд. "Краля на циганите" поддържа баланс от 36 победи (25 с нокаут), 2 загуби (и двете срещу Олександър Усик през 2024 г.) и 1 равенство.

От своя страна 36-годишният Джошуа се справи с албанеца Кристиан Пренга в Джеда, Саудитска Арабия. Ей Джей беше свален в нокдаун два пъти още в първия рунд, но показа характер и нокаутира съперника си във втория рунд. СТака той Джошуа подобри актива си на 30 победи (27 с нокаут) и 4 поражения.