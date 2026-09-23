Боримиров разкри бъдещето пред Левски

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира жребия за Купата на България. „Сините“ ще срещнат победителя от сблъсъка между Крумовград и Спартак (Плевен).

Боримиров подчерта, че в Левски няма да подценят нито един от двата възможни съперника. Той изрази надежда, че условията за провеждането на двубоя ще позволят на отборите да покажат качествен футбол.

„И двата отбора са приемливи. Ние ще се отнесем максимално сериозно към всеки от тях. Надявам се условията да са добри, за да може да се играе футбол. Доколкото разбрах, Спартак (Плевен) играе мачовете си в Ловеч. Там условията са доста добри.

Има умора във футболистите. Има и болежки, които са предпоставки за контузии. Затова отложихме мача с Лудогорец“, заяви Боримиров.