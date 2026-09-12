Кошмара - в ЦСКА съм, за да вкарвам голове
Един от големите герои на ЦСКА във финала за Купата на България – Леандро Годой, бе на седмото небе след триумфа на „червените“ над Локомотив Пловдив...
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Един от големите герои на ЦСКА във финала за Купата на България – Леандро Годой, бе на седмото небе след триумфа на „червените“ над Локомотив Пловдив...
Легендарната осмица отправи емоционален зов към феновете часове преди битката за Купата на България
Купата на България е последният шанс и за двата тима
Смениха датата на двубоя за трофея
Арда Кърджали се падна срещу Локомотив Пловдив
Йоанис Питас и Макс Ебонг се разписаха на терена
Мачът идва на фона на проблеми и напрежение и в двата лагера
"Смърфовете" не изпитаха никакви проблеми и победиха Монтана с 4:0
Промените предстоят да бъдат гласувани от Изпълкома на БФС
Мачовете от осминафиналите ще бъдат изиграни между 12 и 15 декември
Церемонията по тегленето ще се състои в Амфитеатралната зала на Национална футболна база "Бояна"
Кърджалийци надделяха над Фратрия с 2:1
Говори Атанас Караиванов
Жребият определи 15 двойки отбори
Той също така анонсира предстоящи промени относно правилата за участие на български футболисти
Така всичко ще се реши на срещата реванш в София
"Червените" са възмутени от начина, по който той беше проведен
От клуба определиха и церемонията като "аматьорска"
Очаква се първите срещи да бъдат на 8 и 9 април
"Сините" ще гостуват на Черно море (Варна)