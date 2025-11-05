Жребият за Купата на България: Късмет за Левски, а ЦСКА и Лудогорец...

Левски извади луд късмет и се падна да играе с Витоша Бистрица. Срещата от 1/8 финалите за Купата на България ще бъде на "Герена".

Жребият за надпреварата се изтегли днес в базата на БФС в Бояна. До тази фаза стигнаха всички тимове от Парва лига си изключение на един - Берое. Старозагорци отпаднаха именно от Витоша Бистрица.

Миналогодишният финалист ЦСКА ще се изправи срещу Локомотив София, а Славия ще бъде домакин на втория в класирането ЦСКА 1948.

Носителят на трофея Лудогорец ще гостува на Септември в София. Локомотив Пловдив ще бъде домакин на Монтана, а Ботев Пловдив ще гостува на Спартак Варна.

Жребият беше отворен, без поставени и непоставени тимове. Мачовете от осминафиналите за Купата на България ще бъдат изиграни между 12 и 15 декември.

Междувременно, ПФЛ насрочи официално датата за мача за Суперкупата на България между шампиона Лудогорец и вицешампиона Левски. Двата отбора ще се срещнат на 3 февруари 2026 на стадион "Васил Левски".

Жребий за осминафинали:

Септември - Лудогорец

Черно море - Арда

Добруджа - Ботев Враца

ЦСКА - Локомотив София

Славия - ЦСКА 1948

Локомотив Пловдив - Монтана

Спартак Варна - Ботев Пловдив

Левски - Витоша Бистрица

