Обявиха промяна с финала за Купата на България

От Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обявиха часовете и датите на полуфиналите и финала в турнира за Купата на България. Двубоят за трофея е изместен с един ден, като ще се играе на 20 май, а не както първоначално бе обявено - на 21-ви.

Ето и пълната програма за решителните мачове:

ПОЛУФИНАЛИ

21.04 (вторник), 19:00 часа / Лудогорец - ЦСКА

22.04 (сряда), 19:00 часа / Арда - Локомотив Пловдив

29.04 (сряда), 19:00 часа / ЦСКА - Лудогорец

30.04 (четвъртък), 19:00 часа / Локомотив Плодив - Арда

ФИНАЛ

20.05 (сряда), 19:00 часа Национален стадион "Васил Левски"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com