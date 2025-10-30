Ето кога ще е жребият за следващия етап за Купата на България

Българската професионална футболна лига информира футболната общественост, че на 5 ноември, сряда, от 11:30 часа ще бъде изтеглен жребият за 1/8-финалите за Купата на България.

Церемонията по тегленето на жребия ще се състои в Амфитеатралната зала на Национална футболна база "Бояна".

Жребият е пълен, всички 16 отбора попадат в една урна, като ще се определят 8 двойки. Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5.

Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката.

