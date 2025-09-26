Любопитен жребий за Левски, екзотичен мач за ЦСКА

В Национална футболна база "Бояна" бе изтеглен жребият за втория предварителен кръг и първи кръг от финалната фаза (1/16-финали) на турнира за Купата на България.

Във втория предварителен кръг участие ще вземат 31 отбора. 16 отбора се класираха от Първи предварителен кръг (отбори с аматьорски статут) и 15 отбора от Mr Bit Втора лига.

Жребият определи 15 двойки отбори, като победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща.

Домакин на срещата е отборът от втора урна. Един от отборите с аматьорски статут почива в този кръг и ще се включи директно в следващия етап.

ЦСКА ще гостува на "Черноломец" (Попово) или в Севлиево, докато "Левски" ще играе с победителя от двойката "Металург" (Перник) - "Хебър" (Пазарджик).

Шампионът "Лудогорец" ще има визита на ФК Ловеч или "Черноморец" (Бургас).

Първи кръг - финална фаза (1/16-финали):

Партизан (Червен бряг)/Миньор (Перник) - Черно море

Бдин (Видин)/(Етър Велико Търново) - Добруджа

Ком (Берковица)/Янтра (Габрово) - ЦСКА 1948

Рилски Спортист 2011 (Самоков)/Беласица (Петрич) - Локомотив (София)

ОФК Хасково/Спартак (Плевен) - Ботев (Пловдив)

Ямбол/Вихрен (Сандански) - Спартак (Варна)

Германея (Сапарева баня)/Фратрия - Арда (Кърджали)

Металург (Перник)/Хебър (Пазарджик) - Левски

Септември (Тервел)/Марек - Монтана

Спартак (Пловдив)/Пирин (Благоевград) - Славия

Бенковски(Исперих)/Дунав (Русе) - Локомотив (Пловдив)

Ботев (Нови пазар)/Спортист (Своге) - Септември (София)

Черноломец (Попово)/Севлиево - ЦСКА

Витоша (Бистрица)/Локомотив (Горна Оряховица) - Берое

ФК Ловеч/Черноморец (Бургас) - Лудогорец

Загорец (Нова Загора) - Ботев (Враца)

