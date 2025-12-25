Задава се шеметен трансфер! ПСЖ взима звезда на Реал Мадрид

Пари Сен Жермен иска да привлече защитника на Реал Мадрид Антонио Рюдигер, твърди El Nacional. Френският клуб е готов да предложи на 32-годишния футболист доходоносен договор, за да го убеди да напусне „Сантяго Бернабеу“ през лятото.

Ръководството на ПСЖ смята, че младите играчи се нуждаят от лидер като Рюдигер в съблекалнята.

Защитникът е изиграл седем мача за Реал Мадрид във всички състезания през сезон 2025/26 и не е отбелязал нито един гол. Договорът му с клуба е до края на юни 2026 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността на Рюдигер на 12 милиона евро.

