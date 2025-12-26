Турският футбол продължава да се тресе! Арести в центъра на бурята

Турският футбол е разтърсен от нова вълна на скандал със залагания, която вече доведе до заповеди за арести на десетки хора и постави под съмнение почтеността на цели първенства. Разследването се разширява с бързи темпове и обхваща както бивши клубни ръководители, така и действащи футболисти.

Арести в 11 провинции и име от върха на футболната пирамида

Турските власти са издали заповеди за задържане на 29 души, сред които и бившият вицепрезидент на футболния гранд Галатасарай Ерден Тимур. При синхронизирана операция в 11 провинции са арестувани 24 души, включително Тимур и 14 футболисти. Един от издирваните вече е в затвора по друго дело, а още няколко лица все още се търсят или не могат да бъдат установени заради грешки в данните.

Подозрителни транзакции и мълчание от клуба

Според информации в турските медии, включително телевизия NTV, проверка на банковите сметки на Тимур е разкрила подозрителни финансови операции, които може да представляват нарушение на няколко закона. По време на престоя си в Галатасарай той е бил и изпълнителен директор с право на подпис. Нито Тимур, нито ръководството на клуба са коментирали публично обвиненията. Появиха се и данни, че задържани футболисти са залагали на мачове, без да се уточнява кои срещи са били обект на залозите.

Скандал с безпрецедентен мащаб

Хазартният скандал разклаща турския футбол от седмици. В края на октомври Турската футболна федерация съобщи, че 152 съдии са уличени в активни залагания. В рамките на разследванията вече са санкционирани 149 арбитри и над 1000 футболисти. В момента 27 играчи от текущото разследване се състезават в турската Суперлига, включително представители на грандовете Фенербахче, Бешикташ и Трабзонспор. Проверки текат и срещу други клубни ръководители, а над 570 активни съдии от всички нива вече са били подложени на контрол, като окончателните резултати все още не са обявени.

На снимката горе: Президентът на турската футболна федерация Ибрахим Хаджиосманоглу.

