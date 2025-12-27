Един удар стигна на Манчестър Юнайтед срещу корав Нюкасъл

Манчестър Юнайтед победи Нюкасъл с 1:0 в първия мач от 18-ия кръг на Висшата лига, като успехът дойде след концентрирано и дисциплинирано представяне на „Олд Трафорд“. Домакините контролираха темпото в по-голямата част от срещата и успяха да вземат максимума в двубой, в който всяка грешка можеше да се окаже решаваща.

Активността на „червените дяволи“ даде резултат в 24-ата минута, когато Патрик Доргу засече от воле избита топка в наказателното поле и откри резултата. Малко преди почивката той отново се оказа на стрелкова позиция, но Арън Рамсдейл реагира отлично и спаси удара му, оставяйки гостите в мача.

След паузата двубоят стана по-отворен и двата отбора стигнаха до удари в гредите, които можеха да променят развоя. Бенямин Шешко уцели напречната греда, а малко по-късно Люис Хол също намери горната рамка, като напрежението на „Олд Трафорд“ се покачи осезаемо.

В заключителните минути Нюкасъл натисна в търсене на изравнителен гол, но вратарят Сен Ламенс се намеси решително при удар на Жоелинтон и запази сухата си мрежа. Победата изкачи Манчестър Юнайтед до пето място в класирането с актив от 29 точки, докато Нюкасъл остава 11-и с 23 пункта.

