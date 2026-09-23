Тайната за новата прическа на Ерлинг Холанд

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд ще бъде запомнен не само с многото си голове и ключовата си роля в отбора, но и с екстравагантната си прическа, която го прави разпознаваем дори сред аудиторията, която не следи отблизо футбола и статистиката.

В началото на настоящата кампания на Висшата лига, норвежецът отряза дългата си коса, като по този начин отново стана повод за коментари в социалните мрежи.

Истината зад новата прическа, обаче се крие в нещо друго. Нападателят използва личният си Instagram акаунт, за да призове в коментар под пост в известна страница популярният фен на Манчестър Юнайтед (който каза, че ще се подстриже при пет последователни победи на "червените дяволи") да направи същото и да сложи край на броенето.

Това се случи точно след като Манчестър Сити направи пет поредни победи, което е вдъхновило головата машина на "гражданите" да направи тази промяна във външния си вид.