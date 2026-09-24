Започва нова ера в Левски

Левски вече има нов мажоритарен собственик. Бизнесменът Атанас Бостанджиев придобива контрола върху клуба чрез свързани дружества.

Чрез упълномощен представител днес е подадено заявление за вписване на промяната в Търговския регистър. Очаква се процедурата да приключи в рамките на три дни, с което смяната на собствеността ще бъде официализирана и документално.

Бостанджиев и неговите бизнес партньори придобиват от Наско Сираков 86,40% от акциите с право на глас в „Професионален футболен клуб Левски“ АД, съобщава „Спортал“.

Пакетът включва общо 26 382 892 обикновени поименни акции. Те са собственост на „София Кепитъл“ АД, което се контролира индиректно от „Джемкорп Груп Лимитед“.

Според подадената в Търговския регистър информация Атанас Бостанджиев притежава 977 812 акции, или 59,50% от капитала на регистрираното в Джърси дружество „Джемкорп Груп Лимитед“.

„София Кепитъл“ АД е собственост на две дружества – „Джемкорп Съб Холдингс Лимитед“, което държи 99% от капитала, и „Джемкорп Емплоймент Сървисис Лимитед“, притежаващо останалия 1%.

Едноличен собственик на капитала на двете компании е „Джемкорп Холдингс Лимитед“. То от своя страна е собственост на „Джемкорп Мидко Лимитед“, чийто капитал се притежава изцяло от „Джемкорп Груп Лимитед“.

Именно в последното дружество Атанас Бостанджиев е мажоритарен акционер с дял от 59,50%. По този начин бизнесменът упражнява непряк контрол върху „София Кепитъл“ и придобитите от компанията 86,40% от акциите на Левски.