Отиде си бившият бос на Ливърпул

Американският бизнесмен Джордж Джилет е починал тази сутрин на 87-годишна възраст.

Между 2007-а и 2010-а Джилет, заедно с партньора му Том Хикс, притежаваха Ливърпул. Управлението им със заеми, отпускани от банки на английския клуб, доведоха до огромни проблеми и се оказа, че в началото на 2010 г. грандът е заплашен от администрация и дори фалит.

Наложи се Лондонският Върховен съд да отстрани двамата американци и да остави клуба за продажба, за да влязат в него настоящите собственици от "Фенуей Спортс Груп". За 16 години Ливърпул се превърна в една от най-печелившите и стабилни икономически спортни марки изобщо, като за 2026 г. е на първо място сред английските клубове като оборот и печалба.

Джилет бе и собственик на Монреал Канейдиънс - една от култовите институции в хокея. Престоят му там продължи 8 години (2001-2009), но без особени спортни успехи.