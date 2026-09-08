Нов генерален спонсор налива милиони в Ливърпул

Ливърпул ще има нов генерален спонсор от следващия сезон, който ще внася доста добри пари в касата на клуба.

Турската авиокомпания „Търкиш Ейрлайнс“ е постигнала споразумение с Червените, като според „Скай Спортс“ договорът е за 5 години, като тимът ще получава по повече от 60 милиона паунда на година или общо над 300 милиона лири.

Логото на компанията ще се появи върху екипите на мъжкия и женския отбор, както и върху тези на момчетата от академията от началото на 2027-2028.

Това ще бъде първата промяна на генералния спонсор на мърсисайдци от 17 години насам, когато започна партньорството им със „Стандарт Шартърд“.

Фирмата е основният спонсор на клуба от 2010-а, като от следващия сезон тя ще бъде глобален партньор на Ливърпул, така че сътрудничеството ще продължи.

„Предната част на екипите на Ливърпул в исторически план винаги е била специална. „Търкиш Еърлайнс“ е разпознаваема организация със сериозна международна мрежа и ние очакваме с нетърпение нашето ново партньорство.

Сега обаче имаме възможност да благодарим на „Стандарт Шартърд“ за техния невероятен принос и това, че бяха ключова част от един специален период в нашата история и се радваме, че ще продължим да работим с тях като Глобален партньор“ заяви главният търговски директор на клуба Бен Лати.