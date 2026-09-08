Веласкес каза кой е фаворит в мача за Суперкупата

Треньорът на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите преди утрешния двубой за Суперкупата на България.
В него Левски ще се изправи срещу ЦСКА от 18:30 часа, като това ще е първи шанс за трофей за един от двата ни гранда през сезона.
Хулио Веласкес ясно подчерта, че в подобен мач няма как да има фаворит независимо от моментното състояние на двата отбора.
Той допълни, че ключово ще се окаже това как отборите съумеят да се пригодят към срещата и как ще използват силните си страни.
"В крайна сметка това е мач, в който няма как да подценим факта, че е за трофей. Ние влизаме в него с нагласата, че това е много важен мач.
Имахме време да се възстановим и отборът влиза добре в мача. Както като увереност, така и откъм настроение и физическа подготовка
Изправяме се срещу съперник с много добри футболисти. Съперник, който без никакво съмнение ще направи деня ни много труден.
От моя гледна точка в един финал няма фаворити. Напълно наясно сме с класата на опонента и знаем, че финалът може да бъде спечелен от двата отбора.
Мачът ще бъде спечелен от отбора, който по-добре усети отделните моменти в мача и се адаптира по-добре към тях.
Ние ще се опитаме да следваме нашия план, да използваме силните си страни и да сме добре структурирани в моментите, в които противникът владее топката.
Спечелването или не на Суперкупата не би променило кой знае колко бъдещето. Очаквам един добър мач с уважение един към друг. Два отбора, които заслужават да са там, защото са спечелили нещо през сезона
Хулио Веласкес категорично отказа да отговаря на въпрос, свързан с назначението на Геро Писков за главен съдия, а също така и не коментира въпросите около евентуалния си стартов състав и тактическа постройка.