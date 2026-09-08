Веласкес каза кой е фаворит в мача за Суперкупата

Треньорът на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите преди утрешния двубой за Суперкупата на България.

В него Левски ще се изправи срещу ЦСКА от 18:30 часа, като това ще е първи шанс за трофей за един от двата ни гранда през сезона.

Хулио Веласкес ясно подчерта, че в подобен мач няма как да има фаворит независимо от моментното състояние на двата отбора.

Той допълни, че ключово ще се окаже това как отборите съумеят да се пригодят към срещата и как ще използват силните си страни.