ЦСКА уреди футболист на съперника си в първия квалификационен кръг на Лига Европа през този сезон Дери Сити. Местният журналист Дий Къран от Drive 105 Radio разкри, че двата клуба са постигнали споразумение за десния бек Бари Котър.

27-годишният ирландец изигра 180 минути срещу "червените", като тогава беше ползван като дясно крило.

Бари Котър ще струва на ЦСКА 70 000 паунда, макар че от Дери първоначално са искали 100 000 евро. Договорът на крайния бранител изтича в края на ноември тази година.

Защитникът не беше в групата на Дери Сити за вчерашния мач от четвъртфиналите на ФАИ Къп срещу Дъндок, спечелен с 4:2. Котър вече е в София, за да финализира преминаването си при "червените".

Бари Котър е юноша на Лимерик. През 2018 година преминава в Ипсуич, откъдето е даван под наем в Челмсфорд. През 2021 година напуска "трактористите" и преминава в Шамрок. Следва престой в Сейнт Патрикс. През 2023 година защитникът е закупен от Барнзли. През 2025 година английският клуб го дава под наем в Нотс Каунти. Десният бек преминава в Дери в началото на годината. За северноирландския тим има 30 мача, в които е вкарал два гола.