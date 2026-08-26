Нова трансферна драма се завихри в Ливърпул

Ливърпул започна преговори с Кристъл Палас за трансфер на Исмаила Сар. Според Фабрицио Романо мърсисайдци вече са отправили оферта на стойност 50 милиона паунда за 28-годишното крило на Сенегал.

Самият футболист има желание да премине на „Анфийлд“, което може да се окаже важен фактор в преговорите. Интерес към Сар проявяваше и Галатасарай, но Кристъл Палас е отхвърлил две предложения от турския клуб. Сар се очертава като една от алтернативите за Ливърпул, след като „червените“ прекратиха разговорите с Брайтън за Янкуба Минте.

Мърсисайдци отправиха две оферти за гамбиеца - първо за 50 милиона паунда, а след това за 60 милиона. И двете предложения бяха отхвърлени от „чайките“. Първоначално се смяташе, че Брайтън иска около 70 милиона паунда за Минте, който в момента е контузен и се очаква да отсъства между два и три месеца.

При последните разговори обаче английският клуб е информирал Ливърпул, че оценява футболиста на цели 80 милиона паунда. Мърсисайдци не са склонни да платят подобна сума и това е сложило край на преговорите за Минте.

Исмаила Сар има сериозни аргументи, с които да привлече вниманието на Ливърпул. През миналия сезон сенегалецът записа 45 мача във всички турнири и реализира 21 гола.

28-годишното крило демонстрира отлична форма и с националния отбор на Сенегал. На Световното първенство той се разписа четири пъти и добави една асистенция в четири мача.

Скоростта, директният му стил на игра и способността да играе по двата фланга го превръщат в интересна опция за атаката на Ливърпул.

Предстои да стане ясно дали офертата от 50 милиона паунда ще бъде достатъчна, за да убеди Кристъл Палас да се раздели със Сар. Ако преговорите се развият успешно, сенегалският национал може да се превърне в следващото ново лице на „Анфийлд“ това лято.

Има обаче и информации, че Палас по принцип не искат да се разделят със Сар.