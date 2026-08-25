Инфантино продължава да губи подкрепа, поредна страна го отряза

Ирландската футболна асоциация, органът, който управлява футбола в Северна Ирландия, оттегли подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино на предстоящите президентски избори на ФИФА.

В края на юли ръководителят обяви плановете си да създаде FIFA Forward Enterprise (FFE), нова търговска структура за продажба на права за Световното първенство. Впоследствие Инфантино реши да се откаже от идеята на фона на критики от футболните конфедерации и заплахата от бойкот на Световното първенство от страните членки на УЕФА.

Ирландската футболна асоциация (ИФА) оттегли подкрепата си за Инфантино. Предложението за продажба на част от активите на ФИФА на частна инвестиционна компания без консултации представлява нещо по-сериозно от обикновена липса на комуникация.

"Вярваме, че това поставя под въпрос основните принципи на нашата стратегия, управление и управление на активите. Вярваме, че е дошло времето за промяна", гласи част от изявлението на IFA, пише "Топ спорт".