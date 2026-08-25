Спечели една от 4000 волейболни топки със звездни автографи с Lidl Plus

Веригата ще зарадва хиляди фенове на спорта с ексклузивни награди по повод старта на Европейското първенство за мъже

Тази есен България отново застава в центъра на европейския спорт като един от градовете домакини на Европейското първенство по волейбол за мъже (CEV EuroVolley 2026 Men). В духа на това мащабно събитие Lidl дава уникалната възможност на феновете да спечелят една от 4000 волейболни топки. Наградите носят ексклузивните автографи на националите Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов, които са част от отбора, извоювал титлата световни вицешампиони на Световното първенство през септември 2025 г. във Филипините.

Играта се провежда в мобилното приложение Lidl Plus в периода от 24 август до 20 септември 2026 г.

Как да участвате?

● Пазарувайте плодове и зеленчуци: При сканиране на Lidl Plus на касата, получавате по 1 точка за всеки 5 евро от стойността на закупените плодове и зеленчуци в един касов бон.

● Събирайте точки: Всеки 3 събрани точки осигуряват право на едно участие в томболата.

● Активирайте шанса си: Участието се регистрира лесно чрез бутона „Потвърди участие“ в приложението. Всеки следващи 3 точки дават възможност за ново участие, увеличавайки шансовете за печалба.

Тегления и награди

Печелившите ще бъдат определяни на случаен принцип в рамките на четири тегления. Те ще се провеждат в първия работен ден на всяка седмица в периода от 31 август до 21 септември 2026 г. Всяко активирано участие, което не е спечелило, автоматично се прехвърля за следващите тегления, като един участник има право да спечели само една награда. Победителите ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus, а имената им ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra, където са публикувани и пълните условия на кампанията.

Емоции на живо в специалната фен зона на Lidl

Като град домакин на първенството, от 9 до 22 септември София ще приеме 21 ключови срещи от груповата фаза, осминафиналите и четвъртфиналите. За да подкрепи отбора и да зарадва волейболните фенове, всеки ден между 14:00 и 20:00 ч. пред „Арена 8888 София“ ще бъде отворена специална фен зона на Lidl. Там посетителите ще могат да се включат във волейболни предизвикателства и игри, да оставят своите лични послания за успех към националния отбор, да запечатат спортната емоция в тематични фотозони, както и да се насладят на селекция от свежи храни и напитки.