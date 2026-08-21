Всяко пазаруване с Lidl Plus вече носи точки

Клиентите ще получават точка за всяко похарчено 1 евро в един касов бон

Лидл България прави пазаруването още по-изгодно, като надгражда предимствата на приложението Lidl Plus с въвеждането на новата функционалност „Lidl точки“. Тя заменя досегашните функции „Купон+“ и дигиталните скреч карти, за да предостави на потребителите по-гъвкаво изживяване и възможността сами да избират своите награди.

Принципът на програмата е изключително лесен, като клиентите получават по 1 точка за всяко похарчено 1 евро в един касов бон при сканиране на приложението на касата. При изчисляването на точките всяка сума над цяло евро се закръгля нагоре в полза на клиента – например покупка за 1,01 евро носи 2 точки. Няма изискване за минимална сума на покупката, а точки се начисляват за до първите пет транзакции (касови бона) в рамките на един ден. Натрупаните точки стават налични за използване на следващия ден или до 48 часа след покупката и са валидни за период от 24 месеца.

В специална секция в приложението потребителите могат да разгледат достъпните предложения и сами да преценят за какво да използват натрупаните точки. Те могат да бъдат обменяни за процентни отстъпки при продуктите с променливо тегло, за специални купони за любими продукти на символичната цена от едва 0,01 евро или за парични отстъпки на цялата сметка. След обмяна, съответният купон се зарежда в приложението и е готов за активиране и използване в рамките на 30 дни.

Още в първата седмица на програмата потребителите имат възможност да обменят натрупаните точки за богато разнообразие от любими стоки, сред които прясно месо, колбаси, свежи плодове и зеленчуци, млечни изделия, разхладителни напитки, сладоледи, печива и други.

При първото отваряне на приложението след актуализацията всички потребители на Lidl Plus ще преминат през кратки обучителни екрани и ще получат еднократен подарък от 100 бонус точки, които могат да обменят веднага за отстъпки по свой избор.

„В Lidl непрекъснато търсим нови начини да създаваме още повече стойност за нашите клиенти. С „Lidl точки“ им даваме по-голяма свобода сами да решават кога и за какво да използват натрупаните си точки. Това е естествената следваща стъпка в развитието на Lidl Plus и още един начин да благодарим за доверието и лоялността на потребителите ни“, споделя Димитър Илиев, ръководител на отдел „Lidl Plus”.

Както при повечето програми за лоялност, съществуват стандартни артикули, които са изключени от натрупването на точки, сред които са цигари и други тютюневи изделия,,, подаръчни карти и депозити за върнати пластмасови бутилки и кенове, опаковки и паркинг такси.

Като част от новата функционалност се планират и специални кампании. В определени периоди клиентите ще могат да печелят двойни, тройни или повече точки, както и фиксирани бонуси – например допълнителни 30 точки при покупка на конкретни продукти или за цяла касова бележка. Информацията за тези промоции ще бъде лесно видима на началния екран чрез иконата с монета в горния десен ъгъл на приложението.

Повече за „Lidl точки“ можете да прочетете тук.

В съчетание с вече познатите седмични купони и партньорски отстъпки, новата програма надгражда изживяването с Lidl Plus, превръщайки всяко пазаруване в отлична възможност за реални спестявания.