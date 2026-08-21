Какво да добавим при варенето на царевицата, за да е мека и сочна

Варената царевица лесно може да остане жилава, ако бъде преварена или приготвена по неподходящ начин. Един прост метод с мляко и масло обещава по-мека текстура, сочни зърна и по-плътен вкус, пише Блик. За пет млади кочана са необходими само вода, пълномаслено мляко, масло и малко сол. Самото варене продължава около 10 минути.

Кулинарните препоръки на Университета на Илинойс също предупреждават, че прекалено дългото варене втвърдява сладката царевица. Специалистите съветват солта да не се добавя във врящата вода, а след приготвянето, за да останат зърната крехки.

Млякото и маслото променят вкуса

Комбинацията придава на царевичните зърна по-нежна текстура и по-богат аромат. Маслото покрива кочаните, а млякото допълва естествената сладост на младата царевица.

За рецептата са необходими пет млади царевични кочана, 1 литър вода, 200 мл пълномаслено мляко, 115 г масло и 1 чаена лъжичка сол.

Как се приготвят кочаните

Първо отстранете люспите и нишките. При необходимост разрежете кочаните наполовина, за да се поберат по-лесно в тенджерата.

Оставете водата да заври, след което намалете котлона и добавете млякото и маслото. Изчакайте маслото да се разтопи напълно, без течността да ври силно.

Поставете царевицата в тенджерата, покрийте я частично с капак и я оставете за около 10 минути или докато зърната омекнат. Солта се добавя непосредствено преди поднасянето.

Бързият начин с микровълнова фурна

До три кочана могат да се приготвят и в микровълнова фурна, без предварително да се отстраняват люспите. Те образуват естествена парна среда, която задържа влагата около зърната.

Царевицата се загрява на висока мощност за около 12 минути. След изваждането люспите се отстраняват внимателно, защото задържаната под тях пара може да причини изгаряне.