Една подправка прави боба по-лек и помага да се свари по-бързо

Бобът е една от най-обичаните традиционни храни, но има два недостатъка, които могат да развалят удоволствието - вари се дълго и при някои хора причинява подуване и тежест. Един стар кухненски трик обаче може да помогне и за вкуса, и за по-лекото усещане след хранене. Става дума за кимиона - подправка, която според изданието Ofeminin си заслужава да бъде добавена още по време на варенето.

Проблемът започва от сложните въглехидрати

Причината бобът понякога да създава дискомфорт са определени въглехидрати, които човешките храносмилателни ензими разграждат трудно. Когато достигнат до дебелото черво, те се преработват от бактериите там и това може да доведе до образуване на газове и усещане за подуване.

Затова подготовката на боба преди самото готвене е толкова важна. Накисването му за няколко часа и изхвърлянето на водата след това помагат част от тези разтворими вещества да бъдат отстранени.

Кимионът влиза в тенджерата още в началото

Според препоръката кимионът може да бъде полезно допълнение към боба не само заради аромата си. Подправката традиционно се използва при ястия, които се смятат за по-тежки за храносмилане, а характерният й вкус отлично се съчетава с бобови храни.

Не е необходимо да се прекалява. Около една чаена лъжичка кимион на килограм сух боб е достатъчна, защото по-голямо количество лесно може да заглуши вкуса на останалите съставки. Може да се използва както цял, така и смлян кимион.

Правилното накисване е половината работа

Бобът е добре да остане в студена вода през нощта - поне около осем часа. След това тази вода се излива, зърната се изплакват и се заливат с нова студена вода.

Когато тенджерата започне да се нагрява, може да се добави кимионът. Варенето трябва да бъде спокойно, на умерен огън, докато бобът достигне желаната мекота. Точното време зависи от сорта, възрастта на зърната и предварителното накисване, затова не бива да се разчита на универсален срок.

Солта оставете за по-късно

Добре е овкусяването да става постепенно. Солта може да бъде добавена към края на готвенето, когато вече е ясно колко течност ще остане в тенджерата и какъв е окончателният вкус на ястието.

Така се избягва и друг често срещан проблем - бобът да бъде пресолен след продължително варене и изпаряване на част от водата.

Дафинов лист и малко оцет за финал

За по-богат аромат към кимиона може да се прибави и дафинов лист. Той отлично се съчетава с традиционния вкус на боба и дава по-дълбок аромат на ястието.

Малко преди края може да се сложи и около чаена лъжичка ябълков оцет. Той няма да направи боба по-малко калоричен или магически по-лесен за храносмилане, но придава приятна лека киселинност, която балансира плътния вкус.

Най-важният трик обаче остава комбинацията от добро накисване, изхвърляне на старата вода и спокойно готвене. Кимионът е приятното допълнение, което може да направи тенджерата още по-ароматна, без да превзема вкуса на любимия боб.