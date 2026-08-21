Древни поверия оживяват на 21 август

На 21 август църковният и народният календар се срещат в необикновена смесица от вяра, мъченичество и стари знаци за бъдещето. Българската православна църква почита св. апостол Тадей, св. мъченици Васа Хелеспонтска и Васа Солунска, както и св. свещеномъченик Симеон Самоковски. Народната традиция пък свързва деня със събирането на ябълки, прибирането на лен и наблюдението на природата, която според старите вярвания може да подскаже какви ще бъдат есента и зимата. Денят носи и предупреждение - според поверието не е добре човек да тръгва на дълъг път, без да се помоли преди това.

Апостолът, който отказал богатството

Свети Тадей бил родом от сирийския град Едеса. Първоначално станал ученик на св. Йоан Кръстител, а след това последвал Христос и бил причислен към 70-те апостоли. След Възнесението Тадей се върнал в Едеса, където проповядвал християнството и според църковното предание извършвал чудеса.

Най-известната история е свързана с владетеля Авгар, който страдал от проказа. Тадей го излекувал, а владетелят пожелал щедро да го възнагради. Апостолът отказал земните богатства и продължил да разпространява християнската вяра из Сирия и Месопотамия. След като укрепил църквата в Едеса, стигнал до финикийския град Берит, днешен Бейрут, където завършил живота си.

Майка гледала мъченичеството на тримата си синове

На 21 август църквата почита и мъченица Васа Хелеспонтска заедно със синовете й Теогний, Агапий и Пист. Васа живеела в Едеса в Македония и била съпруга на езически жрец, но самата тя била християнка и възпитала децата си във вярата.

По време на гоненията при император Максимиан съпругът й разкрил пред властите, че Васа и синовете й са християни. Те отказали да принесат жертва на езическите богове. Момчетата били измъчвани и убити пред очите на майка си, но тя не се отказала от вярата.

Преданието разказва, че Васа била оставена да гладува в затвора, хвърлена в морето и по чудо спасена. След още изпитания тя достигнала остров Алон в Мраморно море, където накрая била обезглавена.

И един български светец прави деня специален

Официалният календар на Българската православна църква включва на 21 август и св. свещеномъченик Симеон Самоковски. Той бил Самоковски митрополит и застанал начело на подготовка за бунт по време на Австро-турската война. След предателство бил арестуван, измъчван и обесен в София на 21 август 1737 г.

Тялото му било пренесено в Самоков и погребано в Бельовата църква "Рождество Богородично". Част от мощите му били открити при археологически разкопки през 1994 г., а 21 август е обявен за празник на Самоков.

Паяжините издават топлото време

Народният календар обръща поглед към природата. На 21 август по традиция са се събирали ябълки, а при сухо време се е жънел лен. Особено значение се придавало на малките промени около дома, нивите и гората.

Ако по дърветата има много паяжини, се очаква затопляне. Отрупаната с плод офика вещае дъждовна есен, а многото жълъди по дъбовете - снежен януари. Ясен и топъл 21 август според поверието предсказва подобно време през септември. Ако пък мишките започнат усилено да прибират и крадат зърно, това се приема за знак за студена и снежна зима.

Една стара забрана предупреждава за пътя

С деня са свързвани и няколко забрани. Най-популярното поверие гласи да не се тръгва на дълъг път. Ако пътуването не може да бъде отложено, традицията повелява човек първо да се помоли и едва след това да потегли.

Народните вярвания препоръчват още въздържание от месо и алкохол. Тази година 21 август се пада в петък, а денят събира в едно църковния спомен за хора, останали непоколебими във вярата си, и старите наблюдения на предците ни за онези малки знаци в природата, по които някога са се опитвали да разчетат идващите сезони.