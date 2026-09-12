Древни поверия оживяват на 21 август
Ябълките, паяжините и дъбовете разкриват какво време идва, докато православният календар пази историите на велики изповедници на вярата
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Ябълките, паяжините и дъбовете разкриват какво време идва, докато православният календар пази историите на велики изповедници на вярата
Денят на апостол Матия е свързан със строги забрани, молитва и любопитни предсказания за времето
Свети Иуда се почита като застъпник в тежки изпитания, а пчелите застават в центъра на преданията за късмет и плодородие
Празникът на свети Симон Зилот е свързан със силни поличби, мълчаливи предупреждения и древни вярвания
Матей се смята за покровител на всички, занимаващи се с финанси и творчество
На този ден според народните традиции за пръв път се пали печката след есенната топлина
Той е един от седемте дякони и 70-те апостоли
Чества се още от времето на Цар Константин Велики
Двамата с апостол Петър са най-доверените ученици на Христос
Заради скандала с т.нар. "Френска сватба" хвърлят революционера в затвора
Старозагорци днес се преклониха пред подвига на Васил Левски и отбелязаха 152 г. от неговата гибел
Имен ден празнуват всички с имената Матей, Матея
Също като Христос този светец възкресил мъртвец
На 14 ноември имен ден имат Филип, Филипа, Фильо и Филка
Чакаха с часове да почетат паметта му, раздават награди Лъвски скок Уроци по героизъм пред паметниците на Левски в цялата страна слушаха вчера децата...
На 14 ноември църквата почита Св.апостол Филип - един от дванадесетте апостола. Според библията, след Христовото разпване, заедно със сестра Мириамна...
Жеравна обяви чужденец за апостол на българщината. По време на тържественото откриване на фестивала на народната носия неговият създател Христо Димитр...
Благоевград. Всички училища в община Сандански ще почетат 141-годишнината от гибелта на Васил Левски на 19 февруари. Всяко учебно заведение ще излъчи...