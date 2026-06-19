Молитва за безнадеждните и знак за благоденствие идват на 19 юни

На 19 юни православната църква почита свети апостол Иуда, брат Господен, преподобни Паисий Хилендарски, преподобни Паисий Велики и мъченик Зосима Созополски. Денят събира духовната памет за верността, саможертвата и пробуждането на българския народ със старите представи за меда, пчелите и домашното благополучие.

Според народните вярвания започнатото на тази дата има шанс да завърши успешно, а връщането дори на малка част от стар дълг отваря пътя на парите към дома. Наред с надеждата обаче 19 юни носи и няколко строги забрани. Църковният календар за 2026 г. потвърждава паметта на всички светци, чествани на тази дата.

Апостолът, който не е предал Христос

Свети Иуда не бива да бъде бъркан с Иуда Искариотски, предал Спасителя. Според църковното предание той бил син на Йосиф Обручник от първия му брак и затова е наричан брат Господен.

След Възнесението на Христос апостолът проповядвал в Юдея, Галилея, Самария, Идумея, Арабия, Сирия, Месопотамия, Персия и Армения. Преданието разказва, че завършил живота си мъченически - бил обесен на дърво и пронизан със стрели.

До наши дни е достигнало неговото съборно послание, в което вярващите са призовани да пазят вярата, да се противопоставят на лъжливите учения и да проявяват милост към колебаещите се.

В християнското народно благочестие свети Иуда се приема като застъпник на хората, попаднали в тежки и на пръв поглед безизходни ситуации. Към него се отправят молитви за сила, надежда и помощ при изпитания, които изглеждат непреодолими.

Паисий Хилендарски пробужда българския дух

На 19 юни Българската православна църква отдава особена почит и на преподобни Паисий Хилендарски. Роден през 1722 г., той приема монашеството в Света гора, където събира исторически сведения и през 1762 г. завършва „История славянобългарска“.

Книгата му се превръща в зов към българите да помнят своя произход, език и минало. С нея Паисий поставя началото на духовното пробуждане, което по-късно ще прерасне в Българското възраждане. Светецът е канонизиран през 1962 г., а името му носят училища, университети и културни институции.

Църквата почита същия ден и мъченик Зосима Созополски. В народните представи неговият празник се свързва с началото на най-активния период, в който пчелите събират нектар и носят мед в кошерите.

Медът и пчелите показват каква ще бъде годината

Старите хора вярвали, че пчелите усещат човешките намерения и жилят онези, които приближават кошерите със зло или измама. На 19 юни пчеларите не трябвало да броят пчелите, да разместват кошерите или да се намесват без нужда в работата им. Смятало се, че това може да разболее насекомите или да прогони рояка.

Не се препоръчвало и да се продава мед. Според поверието така човек може да изнесе благополучието от дома си и да остане без добра реколта през останалата част от годината.

Денят се смятал за подходящ за започване на работа, която дълго е била отлагана. Ако човек имал задължения, трябвало да върне поне малка част от тях. Вярвало се, че този жест освобождава дома от финансов застой и привлича благоденствие.

Кавгите и заемите остават забранени

Църковното послание за деня е вярващите да избягват гнева, завистта, унинието и отказа от помощ към човек в нужда. Особено тежко се приемат кавгите с близки, защото според народната мъдрост започнатият на 19 юни конфликт може да продължи дълго.

Не се вземат и пари назаем. Старото поверие гласи, че заемът, направен на този ден, трудно се връща и може да донесе продължителни финансови грижи.

Най-важната връзка между църковния и народния календар остава призивът към чисти намерения. Вярата напомня за надеждата и милосърдието, а традицията - че доброто към хората, дома и природата се връща с благополучие.

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