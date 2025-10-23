Важна традиция се спазва на днешния празник на велик светец

Православната църква чества на 23 октомври празника на свети апостол Яков. Той е сред първите, призовани от Исус за апостолско служение.

Яков

Евангелията разказват, че Яков и брат му Йоан кърпели мрежите си на брега на Галилейското езеро, когато Христос казал: „Следвайте Ме и Аз ще ви направя ловци на човеци.“ Яков веднага напуснал лодката си и баща си, за да последва Христос.

Яков е един от тримата ученици, станали свидетели на най-загадъчните моменти от живота на Исус. Заради силата на вярата си, той и брат му получили прякора „Воанергес“ от Исус, тоест „синове на гръмотевиците “. След Възнесението Христово апостол Яков проповядвал Евангелието в различни земи – според преданието, в Юдея, Самария и дори в Испания. На него се приписва основаването на първите християнски общности на Иберийския полуостров. След завръщането си в Йерусалим той е преследван. Цар Ирод Агрипа I го обезглавява с меч около 44 г. сл. Хр. – първото мъченичество сред апостолите.

Традиции и обичаи за 23 октомври

Днес не бива да започвате нови неща - денят има тежка енергия, защото стои „на границата между есента и зимата“. Не трябва да вземате пари назаем - който дава назаем, ще бъде в нужда, а който ги вземе, ще „изпие целия си късмет до дъно“.

Забранено е да се работи след залез слънце - „есента заспива“, затова на хората са завършвали цялата си работа преди здрач.

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

· топъл и слънчев ден - очаквайте мека зима с чести затопляния;

· духа източен или северен вятър - сурова и мразовита зима;

· брезата все още има листа - зимата ще дойде късно;

· листата на липата падат отдолу нагоре - ранна и люта зима;

· розова зора - вятър и леко затопляне.

23 октомври е бил известен в народния свят като Яков Дърваря. Именно на този ден хората започвали активно да събират дърва за огрев за зимата: сушили ги, слагали ги в навес за дърва и за първи път са слагали дърва в печката. На този ден според народните традиции за пръв път се пали печката след есенната топлина.

