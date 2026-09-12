Откриха библейската градина с гроба на Христос
Изследователите са извършвали разкопки в йерусалимската църква „Възкресение Христово“, римска църква от IV в.
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Изследователите са извършвали разкопки в йерусалимската църква „Възкресение Христово“, римска църква от IV в.
Ябълките, паяжините и дъбовете разкриват какво време идва, докато православният календар пази историите на велики изповедници на вярата
Денят на апостол Матия е свързан със строги забрани, молитва и любопитни предсказания за времето
Църковно-народният календар свързва деня с милостта към Христос по пътя към Голгота, молитва и въздържание от шумни дела
Образът на Христос като Добрия пастир е сред петте най-стари в света
Празникът на свети Симон Зилот е свързан със силни поличби, мълчаливи предупреждения и древни вярвания
В "Адио Рио" играе Венцислав Илиев
Прекланяме се пред Св. 14 000 младенци мъченици, избити по заповед на цар Ирод
На този ден според народните традиции за пръв път се пали печката след есенната топлина
Двамата с апостол Петър са най-доверените ученици на Христос
Съпругата на Пилат Понтиски моли за живота на Спасителя, канонизирана е за светица
Молитва за здраве на децата
Имен ден празнуват всички с имената Матей, Матея
Този римски стотник се споменава, но без име, от евангелистите Матей, Марк и Лука
Имен ден празнуват всички, които носят името Тома и производните му
Възможно е в нея наистина да е бил повит загиналият на кръста Христос
Невероятна находка намериха археолозите
Чества се и паметта на Александрийския архиепископ Кирил
Тези жени, сред тях и Мария Магдалина, отишли рано на гроба да помажат според обичая тялото Му с благовонни масла
Намира се в близост до Русе