Почитаме велик апостол на Христос, денят е за посрещане на гости

Православната църква почита на 16 ноември свети апостол Матей, един от дванадесетте Христови ученици, а също и автор на едно от четирите евангелия.

Матей Евангелист

16 ноември е денят на паметта на апостол Матей, авторът на Евангелието от Матей. Той бил един от дванадесетте ученици на Исус. Според преданието Матей произхождал от богато семейство и служил като бирник. Но когато срещнал Христос, животът му се променил напълно. Той раздал богатството си на бедните и започнал да проповядва вярата заедно с Исус.

След разпятието на Христос апостол Матей написва първото канонично Евангелие – Евангелието от Матей. Апостолът умира мъченически: идолопоклонници го екзекутират, защото отказва да се отрече от вярата си. Светите мощи на апостол Матей са нетленни и сега се намират в катедралата в Салерно, Италия.

Традиции и обичаи за 16 ноември

Молитвите към Свети Матей са насочени към укрепване на вярата, защита от изкушения и помощ по финансови въпроси. Апостол Матей се смята за покровител на всички, занимаващи се с финанси и творчество. Светецът вдъхновява писатели, журналисти и финансисти.

16 ноември е известен като Матейов ден или Ден на гостите. Според традицията на този ден човек трябва да посещава и приема приятели и семейство. Тъй като е започнал Рождественският пост, се сервират постни ястия, но днес са разрешени риба и малко вино.

Според народните поверия на този ден обикновено духат силни ветрове. Вярва се, че те могат да донесат не само лошо време, но и болести – хората могат да се заразят с всякакви вируси от вятъра. Затова на този ден е важно да се обличаме топло и да избягваме да стоим на течение.

Народната традиция на този ден има свои собствени забрани, понякога доста необичайни. Вярва се, че на този ден не трябва да се брои ресто - това означава бъдеща липса на пари. Не бива да носите червени дрехи - това води до раздяла. Не трябва да говорите с някого през прага - това води до кавга.

На този ден не се препоръчва да се правят покупки, особено на дрехи - предците ни са вярвали, че новите дрехи, купени днес, ще донесат проблеми.

