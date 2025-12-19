Ден с много забрани! Какво не бива да се прави на църковния 19 декември

На 19 декември църковният календар отбелязва деня на свещеномъченик Бонифаций, както и паметта на епископ Ферентийски и на свети Григорий, епископ Омиритски. Денят е наситен както с църковно съдържание, така и с редица народни вярвания, които и днес се спазват от много хора.

Мъченикът Бонифаций и силата на вярата

Свети Бонифаций е римски военен, живял през първата половина на 3 век, който остава в историята с непоколебимата си християнска вяра. По време на жестоките гонения срещу християните при управлението на император Диоклециан той открито изповядва убежденията си и през 305 г. е подложен на тежки мъчения, завършили с посичането му с меч.

Историята на Аглаида и обръщането към Бога

Бонифаций бил слуга на богатата римлянка Аглаида – християнка, известна с милосърдието си, но и с разгулния си живот. Тя се молела на Бог да бъде избавена от пороците си и, вярвайки че мощите на мъченик могат да донесат опрощение, изпратила Бонифаций на изток да ги търси. Там той бил дълбоко впечатлен от издръжливостта на преследваните християни и открито заявил вярата си, което му коствало живота. След смъртта му тялото било върнато в Рим, където Аглаида изградила храм в негова чест, раздала богатството си на бедните и се оттеглила в манастир.

Светец срещу пороците

В християнската традиция свети Бонифаций е почитан като помощник в борбата с пиянството и различните човешки пороци. Вярващите се обръщат към него с молитви за духовна сила, за избавление от зависимости и за подкрепа в моменти на морално изпитание.

Народните забрани на 19 декември

Наред с църковната почит, народният календар свързва деня с множество забрани. Смята се, че не бива да се шие или плете, за да не се „зашие“ нещастието към дома. Кавгите, започнати на този ден, се вярва, че се проточват дълго, а изхвърлянето на боклук може да отнесе благополучието от семейството. Особено строго е отношението към парите – вземането или даването на заем се счита за сигурен знак за бедност през цялата следваща година.

Мярка между труд и почивка

Традицията повелява на този ден човек да не се претоварва, но и да не изпада в пълно бездействие. Вярва се, че умерената активност, без тежък физически труд и без мързел, носи финансова стабилност и късмет.

Поверия за времето и реколтата

По знаците на 19 декември предците ни са гадаели каква ще бъде годината. Студен и ясен ден обещава плодородие, обилният сняг предвещава буйна трева през пролетта, а сланата се смята за знак за продължително лошо време до май. Ако земята е плътно покрита със сняг, се очаква снеговалежите да продължат до началото на януари.

Църковните нравствени повели

На този ден църквата категорично осъжда псувните, кавгите, сквернословието и мързела. Забранени са завистта, гневът и отмъщението, както и отказът от помощ към хора или животни. Спазването на поста също се счита за важно условие за духовна чистота.

Покровител и застъпник

В православната традиция свети Бонифаций е почитан като покровител на слабите и онеправданите, както и на военните. Към него се отправят молитви за защита на войниците, за здраве на деца с тежки заболявания и за изцеление при сериозни физически увреждания, включително проблеми с гръбначния стълб и парализа.

