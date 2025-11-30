Андреев ден е! Спазват се важни традиции и обичаи

На 30 ноември православната ни църква почита паметта на Апостол Андрей. Празникът е известен още като Андреевден. Светецът получава прозвището Първозвани, защото става първият от най-верните ученици на Христос и е с него до разпъването на кръста, вижда Възкресението и Възнесението на Исус. Освен това, благодарение на Андрей, Христос има още един ученик - Симеон, брат на Андрей, който по-късно е наречен Петър.

Андрей Първозвани

Апостол Андрей е ученик на Христос – един от дванадесетте. Именно него, както пише Йоан в своето Евангелие, Спасителят пръв призовал, тъй като Андрей пръв разпознал Христос като Месия. Затова е наричан Първозвани. В Евангелието на Матей и Лука той се споменава на второ място след апостол Петър (братът на Андрей), а Марк в своето писание го поставя на четвърто място.

Според легендата Андрей Първозвани е разпънат на кръст в Патра около 67 година на Х-образен кръст, наречен по-късно Андреевски. Точно така е изобразяван сега апостолът в изкуството – в жълто-зелени одежди, с брада, държи кръст (символ на страданието му) и свитък или книга. За много вярващи този светец е един от най-почитаните.

Има легенда, че апостолът, пътувайки на проповедническа мисия, се изкачил нагоре по Днепър и седнал да си почине на стръмните склонове. Той погледнал надолу към хълмовете, реките и поляните и казал на учениците си, че на това място ще бъде построен велик град, където ще построят много храмове и ще просветят цялата земя със светото кръщение. По-късно на това място е построен град Киев.

Апостол Андрей отдавна се смята за покровител на моряците, рибарите, семейните хора, както и на всякакви действия и дейности, свързани с дълбините на водата. Вярващите се молят на него за защита на семейството, за успешно мореплаване и за добър улов. Момите също може да прочетат молитва и да поискат добър младоженец.

По знаците на деня предците ни

са правили гадания каква ще бъде зимата и реколтата догодина:

ако времето е добро - през зимата няма да има сняг или слана;

ако прозорците навън са замръзнали, зимата ще бъде студена;

ако има светещ ореол около луната, това вещае по-добро време;

ако ледът на реката е тъмен - през лятото ще има добра реколта.

На този ден предците ни са се събирали до реки и езера, за да слушат шума на водата. Ако водата е тиха, това означава, че няма да има снежни бури и студено време през зимата. Смята се също, че сънищата на този ден са пророчески.

Традиции и обичаи за 30 ноември

Според народните обичаи на този ден не бива да шиете, плетете, бродирате и правите други ръкоделия – смята се, че по този начин можете да оплетете мрежите на св. Андрей Първозвани и светецът да изпадне в немилост към вас.

На иконите на св. Андрей Първозвани е изобразен разпнат или до кръст. Светецът е почитан като покровител на рибарите и моряците - според легендата той веднъж със силата на молитвата възкресил четиридесет удавници, свои бъдещи ученици, които се отправили към него.

На православния празник се отправят молитви към Свети Андрей с молби за защита от врагове и природни бедствия, изцеление от различни болести, укрепване на вярата, успешен брак, запазване на брака и благополучие на децата.

По традиция на Андреевден се слага богата трапеза, но с постни ястия. На Андреевден по традиция момичетата гадаят за своя годеник, въпреки че църквата не одобрява гадаенето.

