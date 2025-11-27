3 ключови забрани се спазват на днешния православен празник

На 27 ноември църквата почита паметта на трима светци - монах Теодосий (Теодосий Търновски), св. Яков Персиец и преподобни Паладий. Ето какви са традициите и обичаите, свързани с празника.

Теодосий

Монах Теодосий започва подвизите си в град Видин, в манастира "Св. Никола". След смъртта на игумен Йов той се установява близо до Търново, тогавашната столица на България, в Святогорския манастир на Пресвета Богородица. В търсене на духовен наставник той напуска светогорския манастир и дълго време се мести от манастир на манастир. Накрая Теодосий научил за тайната пустиня, в която се подвизавал монах Григорий Синаит (8 август), който се оттеглил от Атон и отишъл при него.

Монах Теодосий се прославил като ревностен защитник на Православието срещу много ереси, възникнали по това време, особено богомилите, юдаистите и месалианите.

На 17 февруари 1362 г. монах Теодосий починал в Константинопол. Неговият ученик, монах Роман, станал настоятел на основан от него манастир.

Яков

Св. Яков произхожда от богато и знатно семейство. Семейството и обкръжението му били християни и той изповядвал тази вяра. Въпреки това, за да спечели благоволението на персийския цар Издегерд I, Яков се отказва от християнството и участва в езически ритуали. Благодарение на това той спечели уважение в двора и висока позиция.

Съпругата и майка му, силно разстроени от това отстъпничество, му написали писмо, в което изобличавали предателството му към вярата и го призовавали към покаяние. Под влиянието на това писмо Яков осъзнал вината си, решил да се върне към християнството, дори бил готов да умре като мъченик в името на вярата си. Когато владетелят научил за връщането му към християнството, Яков бил изправен на съд. Отрязали пръстите на ръцете, краката, ръцете, краката и накрая главата му. Яков понесъл тази жестока присъда с удивителна смелост.

Паладий

Св. Паладий е роден около 364 г. в Галатия (съвременна Турция). На младини той става монах и става част от монашеското движение, което се развива в Египет и Палестина.

Паладий заминава за Египет, където учи при известните пустинни отци, по-специално при Свети Макарий Велики. Той прекарва около десет години сред отшелници, възприемайки техния опит в аскетичния живот. Впоследствие той става епископ на град Хеленопол във Витиния.

Традиции и обичаи за 27 ноември

По-добре е да не взимате остри предмети, това ще доведе до неприятности. Също така е забранено да се използва нецензурен език, псувни или ругатни. Жените не трябва да се занимават с ръкоделие, особено с шиене и плетене, в противен случай ще прогонят щастието си.

Ако отивате на дълго пътуване, не забравяйте да се помолите на светиите, те ще ви помогнат пътуването да е успешно. Ако стоите срещу силен вятър, има поверие, че той ще „издуха“ всичките ви мъки.

