Един от най-хубавите празници! Традиции и 5 строги забрани

На 21 ноември православните християни отбелязват Въведението на Пресвета Богородица в храма – един от най-светлите празници, посветен на семейството, чистотата и духовното единство. У нас денят се чества и като Празник на християнската младеж и семейство, когато традиционно близките се събират около обща трапеза, за да укрепят връзките помежду си.
Историята на празника
Според църковното предание праведните Йоаким и Анна, дълго бездетни, измолили от Бога дете и обещали да го посветят на служение. Когато Мария навършила три години, те я отвели тържествено в Йерусалимския храм. Първосвещеник Захария – ведом от Светия Дух – въвел Младенеца не само в храма, но и в Светая Светих, където единствено първосвещеникът имал право да влиза веднъж годишно. Това подчертава избора на Мария за бъдеща Майка на Спасителя.
С влизането ѝ в Светая Светих Църквата вижда началото на тайната на Въплъщението – Мария става „жив храм“, в който по-късно ще се въплъти Божият Син.
Традиции за Деня на християнското семейство
Това е един от най-семейните празници в православния календар.
По традиция:
Семейството се събира заедно на вечеря – жест на единство, разбирателство и благодарност.
На трапезата се запалва свещ за здраве, мир и благоденствие.
Най-възрастният благославя хляба и храната.
Тъй като празникът съвпада с Коледните пости, се разрешава риба, което прави деня още по-особен в църковната година.
Трапезата не се раздига вечерта – вярва се, че Богородица ще мине през дома и ще благослови хляба.
Много семейства посещават храм и приемат Свето причастие, за да укрепят духовната връзка помежду си.
Какво не се прави на 21 ноември
Според народната традиция съществуват някои забрани, свързани с чистотата на деня:
Не се работи с вода – не се пере, не се мие и не се извършват тежки водни дейности, защото „водата има свещено спокойствие“.
Не се спори и не се повишава тон – вярва се, че кавгите на този ден носят дълго неразбирателство в дома.
Не се отказва помощ – отказът „затваря сърцето“ и носи студенина в отношенията през цялата година.
Не се правят планове за раздели или продажби – смята се за лошо предзнаменование за семейството.
Поверия и знаци за времето
21 ноември е смятан от народа за Третия ден на Пречистата, който поставя началото на зимата.
Според вярванията:
Ако вали сняг – зимата ще бъде ранна и студена.
Ако има слана – очаква се голямо застудяване.
Ако денят е слънчев и топъл – есента ще се задържи дълго.
Ако небето е ясно, снегът ще дойде след Коледа.
Южен вятър вещае мека зима, а северен – сурова и снежна.
Ако има мъгла – пролетта ще бъде ранна.
Хората вярвали, че каквото е настроението в дома на този ден, така ще премине и цялата зима.
Символиката на празника
Въведението Богородично ни припомня ролята на семейството като първа духовна школа и място, където се възпитават добродетели. Денят призовава към:
уважение между поколенията
почит към родителите
сплотеност и взаимна подкрепа
стремеж към чистота в мислите и делата
Затова 21 ноември е не само религиозен, но и дълбоко човешки празник, който поставя акцент върху най-ценното – семейството.
