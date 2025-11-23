Патриархът оглави литургия за празника на Св. Александър Невски

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала Св. Александър Невски по случай празника на храма и на светеца патрон.

Патриарх Даниил припомни пред медиите, че св. Александър Невски е живял в едно трудно и нестабилно време, в което приоритет за него е било опазването на чистотата на вярата. По думите му, примерът на светеца продължава да вдъхновява вярващите и днес.

Патриархът подчерта, че хората трябва да се вгледат в делата на св. Александър Невски и да ги приемат като ориентир в защита на духовните устои в настоящите несигурни времена. Той отбеляза, че светът е преходен, но ценностите на вярата остават вечни и трябва да бъдат пазени с решителност.

