Потоп в Кърджалийско

Интензивните валежи доведоха до спиране на водоподаването в община Крумовград, работи се по възстановяване на ВиК инфраструктура в община Крумовград.

По разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов "Български ВиК холдинг" ЕАД е в постоянна координация с всички 27 ВиК оператора в цялата страна относно готовността на екипите за предприемане на действия в аварийни ситуации.

Най-усложнена продължава да бъде ситуацията в област Кърджали, където значителните количества на валежите през последните два дни надвишават 100 л/м².

След като помпената станция в Крумовград бе наводнена, към момента водоподаването е преустановено само в града.

Системата обслужва още 5 населени места – селата Вранско, Полковник Желязово, Едрино, Овчари и Орех. Те се захранват от акумулираните в резервоарите водни обеми.

Наводнена е машинната зала на помпена станция Гулийка, която захранва селата Гулийка, Рогач, Каменка, Сливарка, Подрумче, Дъждовник и Пелин.

До сутринта населените места са се захранвали с вода от акумулираните в резервоарите водни обеми. Пускането на помпите ще стартира, след като се оттече водата и се изсушат контакторите.

Поради обилното количество вода, към момента екипите нямат достъп до помпената станция в с. Морянци, която захранва само населеното място, съобщава Bulgaria ON AIR.

Без достъп до постоянно водоподаване са селата Звездел, Пазарци, Ауста и Джелепско в община Момчилград, които се захранват от помпена станция ВС Висока Кула.

Останалите населени места, които снабдява съоръжението – селата Карамфил, Синделци, Чайка в община Момчилград и селата Горна кула, Златолист, Бараци и Ковил в община Крумовград, се захранват с вода от акумулираните в резервоарите водни обеми.

Екипи на ВиК и EVN продължават да извършват мониторинг на съоръженията.

Продължава извършването на огледи и работата на терен по републиканската пътна мрежа в област Кърджали, където през целия вчерашен ден се почистваха срутени, свлечени и изнесени на пътната настилка земни маси и се почистваха запълнени окопи.

Повреди по пътища и мостови съоръжения

В пътни участъци от първокласния път между гр. Кърджали и сп. Джебел и от второкласния път от сп. Джебел до гр. Момчилград са констатирани повреди по асфалтовото покритие.

Пукнатини и видимо вдлъбване по настилката са установени при мостовото съоръжение на км 44+222 на път III-508 (Кърджали – Маказа) – Джебел – Рогозче – Фотиново – Домище – Подкова, за което има съмнение за поддал трети стълб.

С цел осигуряване на безопасността се предвижда ограничаване или пълно затваряне за тежкотоварни автомобили.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com