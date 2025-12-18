Какво ни носи 18 декември според църквата и народната мъдрост

На 18 декември по новия църковен календар православната църква възпоменава св. Модест, патриарх Йерусалимски, както и светите пророци Анания, Азарий и Масаил. Денят е сред онези декемврийски дати, в които църковната памет и народните вярвания се преплитат особено силно, защото според традицията всичко, което се случва тогава, носи знак за идващата зима и за благополучието през новата година.

Св. Модест – възстановителят на светините

Св. Модест е роден през VII век в град Севастия в Кападокия, в Мала Азия, и още от ранна възраст е възпитан в дълбока християнска вяра. Той избира монашеския път и посвещава живота си на служене на Бога, като по-късно става игумен на манастира „Св. Теодосий Велики“ в Палестина. Именно в този драматичен период избухва войната с персийския цар Хосроес, при която са разрушени множество християнски храмове и са убити десетки хиляди вярващи, а Йерусалимският патриарх Захария е пленен заедно с Кръста Господен.

На Модест е възложено временното управление на Йерусалимската църква, а той се заема с трудната задача да възстанови разрушените светини. След като църквата на Божи гроб е възстановена, Модест е избран за патриарх на Йерусалим. Светецът доживява дълбока старост и умира на 97-годишна възраст, оставяйки след себе си паметта на духовен водач и възстановител.

Паметта на тримата пророци

На същата дата църквата почита и пророците Анания, Азарий и Масаил, чиито имена са свързани с едни от най-драматичните страници в библейската история. Около 600 години преди Рождество Христово, след превземането на Йерусалим от вавилонците, те са отведени в плен заедно с пророк Даниил. Въпреки че цар Навуходоносор се опитва да ги привлече с богатство и почести и да ги приобщи към халдейските науки, тримата младежи остават верни на вярата си и водят строг, аскетичен живот, превръщайки се в пример за духовна твърдост.

Знаците на деня и каква ще е зимата

В народния календар 18 декември е ден, в който се следят внимателно знаците на времето. Старите хора са вярвали, че ако има слана, зимата ще бъде снежна и сравнително топла. Ако синигерите пеят около домовете, това е знак за предстоящ снеговалеж, а западният или югозападният вятър обещава затопляне. Съществува и поверието, че какъвто е този ден, такъв ще бъде и месец юни.

Какво не се прави на 18 декември

Църквата напомня, че на този празник, както и във всеки друг ден, не се одобряват кавгите, ругатните, нецензурният език и мързелът. Народните суеверия допълват забраните – вярвало се е, че в този ден бродят зли сили, затова не е било позволено да се оставят ножове на видно място. Не се изхвърля храна, защото с нея може да се изхвърли и късметът от дома, а вземането или даването на пари назаем се е смятало за лош знак, който може да донесе дългове през цялата година.

Молитви, покровителство и домашни ритуали

На 18 декември вярващите се обръщат към св. Модест с молитви за укрепване на духа и вярата. В народната традиция той е смятан за покровител на добитъка, затова стопаните се молят за защита на животните от студ, глад и болести, както и за благополучие в животновъдството. На иконите светецът често е изобразяван заедно със светците Флор, Лавър и Власий, към които също се отправят молитви за здравето на животните.

Според народните поверия, за да привлече благоденствие в дома си, човек трябвало на този ден да си купи нова метла, да я завърже с червена панделка и да я постави в ъгъла. Вярвало се е още, че ако някой кихне на 18 декември, следващата година ще бъде щастлива за него.

