Почитаме първия мъченик. Черпят имената с корона

На 27 декември православната църква почита Свети Стефан – първия архидякон и първия мъченик за Христовата вяра.

Стефан живее в Йерусалим през I век и е един от седемте дякони, избрани от апостолите да служат на общността. Той е известен със своята мъдрост, силна вяра и дарбата да проповядва.

Противниците му не успяват да оборят словото му и го обвиняват в богохулство. Стефан е изведен извън града и убит с камъни – първото свидетелство за мъченическа смърт в християнството. Според преданието, докато умира, той се моли за своите убийци – жест, който го превръща в символ на прошката и духовната сила.

Мястото на Стефановден в празничния календар

Стефановден е третият ден след Рождество Христово и последният празник от коледния цикъл.

Той се смята за ден на равносметката – време, в което човек подрежда мислите си, завършва започнатото и се подготвя за новата година.

В народната традиция се вярва, че каквото се случи на Стефановден, такава ще бъде и следващата година – затова денят трябва да бъде спокоен, благословен и изпълнен с добри дела.

Традиции и обичаи на Стефановден

В българските домове на този ден се събира цялото семейство. Трапезата е богата – месни ястия, баница, свинско, сарми, питка.

Смята се, че колкото по-пълна е трапезата, толкова по-плодородна ще бъде годината.

На места в България се прави обичай за „захранване“ на младоженци или новородени – за здраве, сила и благополучие.

В някои региони се вярва, че на Стефановден се „затваря“ годината – затова се избягват кавги, тежки думи и лоши мисли.

Забрани, които се спазват на празника

На Стефановден не се пере, не се шие и не се плете. Смята се, че така човек „зашива“ късмета си и пречи на доброто да влезе в дома му.

Не се изнася нищо от къщата – нито храна, нито предмети, за да не „излезе“ благоденствието.

Не се започват нови дела, но е добре да се довършат старите – символ на подредба и завършеност.

Кой празнува имен ден

На 27 декември имен ден имат всички, носещи името Стефан, Стефка, Стефания, Стефанка, Стоян, Стояна, Станимир, Станимира, Венцислав, Венцислава, Цецо, Цецка и всички производни на „венец“ и „корона“.

Името Стефан идва от гръцкото „στεφανος“ – венец, корона, победа. Затова празникът се свързва с успех, завършеност и духовна сила.

Стефановден – ден на благословия и ново начало

Празникът носи послание за смелост, прошка и вяра. Свети Стефан е пример за човек, който остава верен на убежденията си до край, а народната традиция превръща деня в символ на подредба, семейна хармония и надежда за добри дни. На 27 декември българите изпращат годината с благодарност и посрещат новата с чисто сърце.

