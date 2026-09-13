Всичко за Стефановден

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Отбелязваме Стефановден

Отбелязваме Стефановден

На третия ден след Рождество почитаме Свети Стефан. Култът към този светец е голям, почитта към него - също. От времето на Апостол Павел насам всички...

27 декември | 8:05
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