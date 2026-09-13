Почитаме първия мъченик. Черпят имената с корона
Днес е ден за равносметка. Подгответе се за Новата година
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Днес е ден за равносметка. Подгответе се за Новата година
Започват Мръсните дни, които са до 6 януари
Над 270 000 българи празнуват имен ден днес
Традицието и обичаите на този последен за годината празник
Здравният министър пусна специална заповед
Студенти и близки на Стефан Данаилов поливат именния му ден
Жените не трябва да метат
Единствената в света желязна църква, българската църква в Истанбул, носи името на първия християнски мъченик Свети Стефан
Името Стефан носят повече от 50 000 мъже в България
На третия ден след Рождество почитаме Свети Стефан. Култът към този светец е голям, почитта към него - също. От времето на Апостол Павел насам всички...