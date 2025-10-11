Голям празник! Почитаме велик дякон

На 11-ти октомври православната църква почита паметта на Свети апостол дякон Филип, който е един от седемте дякони и 70-те апостоли.

Според преданието след слизането на Пресветия Дух, апостолите останали за кратко в Йерусалим. Към тях всеки ден се присъединявали много хора, които са приели християнството.



Те живеели в любов и разбирателство. Хората продавали имуществото си и давали парите на апостолите, които пък ги разпределяли между всички. Но с увеличаването на броя на учениците се появили и несъгласия.



Апостолите нямали възможност да се занимават с потребностите на обществото, тъй като проповядвали Божието слово. Ето защо всички заедно избрали седем мъже, които трябвало да се грижат за домакинските проблеми и да раздават помощи.



Седмината избрани били Филип, Никанор, Пармен, Стефан, Прохор, Тимон и Николай. Те били наречени дякони от апостолите. Името Филип произлиза от старогръцки и означава „любител на коне“.

Броят им се увеличава

Св. апостол Филип се родил в Кесария Палестинска Избран за дякон, той усърдно изпълнявал задълженията си. Юдеите, като видели, че броят на вярващите все повече се увеличава, започнали да преследват Божията църква.



Те убили с камъни архидякон Стефан. Мнозина вярващи напуснали Йерусалим и се пръснали по различни посоки. В градовете и селата, където се пръснали, те усърдно проповядвали словото Божие. Тъй че това гонение послужило за все по-широко разпространение на християнската вяра.



Дякон Филип, като оставил Йерусалим, дошъл в Самария, където усърдно проповядвал благата вест за спасителното дело на Богочовека. Народът с радост го слушал и се удивлявал на чудесата, които той вършел. Филип изгонвал нечисти духове и изцерявал болни. Повярвали в проповедта му много хора.



В Самария имало един човек на име Симон, известен като магьосник. Той също приел свето кръщение от Филип. Апостолите, които продължили да пребивават в Йерусалим, чули, че много жители на Самария приели словото Божие по благовестението на дякон Филип, който в служението си се издигнал до степен на апостол.



Апостолите Петър и Йоан дошли също в Самария, за да помогнат на Филип в устрояването на Църквата там. Те почнали усилено да се молят за повярвалите, възлагали върху тях ръце. И всички те приели в себе си даровете на Пресветия Дух.



Сам Господ ръководил апостолите, като им внушавал какво да правят и къде да идат. Така веднъж ангел Господен казал на Филип: - Стани и тръгни към юг по пътя, който води от Йерусалим за Газа и който е пуст. Филип послушал и отишъл на тоя път, където по това време пътувал в колесница един етиопянин.



Този етиопянин, скопец, бил велможа на Кандакия, етиопска царица, пазител на всичките й съкровища. Бил на поклонение в Йерусалим. И той, като много други чужденци, вярвал в Моисеевия закон. Сега се връщал в родината си.



Седнал в колесницата си, той четял книгата на пророк Исаия. В момента тъкмо четял думите на пророк Исаия за Изкупителя: “Като овца на клане бе заведен, и както агнето е безгласно пред своя стригач, тъй и Той не отваряше устата Си.



При унижението Му Той бе лишен от справедлив съд. Но рода Му кой ще обясни? Защото се отнема животът Му от земята.” Етиопският велможа не разбирал за кого говори пророкът. Господ, като видял искреното му желание да узнае истината, изпратил му неочаквана помощ.



Дух Свети внушил на Филип да се приближи до колесницата и да заговори с него. Филип се приближил и запитал велможата: - Разбираш ли това, което четеш?

Велможата отговорил:

- Как ще мога, ако някой не ме упъти? И помолил той Филип да се качи в колесницата, да седне при него и да му обясни прочетеното.



- Моля те, кажи ми – му рекъл той – за кого говори това пророкът.



Седнал в колесницата, Филип му обяснил смисъла на пророчеството. Благовестил му за Господа Иисуса. Велможата слушал с дълбоко внимание.



Като стигнали до една вода, той казал на Филип:



- Ето вода. Какво ми пречи да се кръстя?



- Ако вярваш от все сърце, можеш да се кръстиш – му отговорил Филип.



- Вярвам, че Иисус Христос е Син Божи – възторжено заявил етиоптянинът. Колесницата спряла.



Двамата влезли във водата. Филип кръстил велможата. Когато излезли от водата, Дух Свети слязъл над новопокръстения. Етиопянинът бил вече жив член на Църквата Божия. Ангел Господен отдалечил Филип от това място. Скопецът вече не го видял.



Радостно продължил пътя си за родината. Донесъл й най-скъпоценния дар – благовестието за Царството божие. Св. Филип продължил апостолското си служение. Бил в град Азот. Обходил след това още много градове и села. Навсякъде неуморно разкривал истината за делото на Спасителя в тоя свят. Стигнал в Кесария при четирите си дъщери.



Живял при тях и тук приемал новоповярвалите. Дъщерите му имали пророчески дар. Св. апостол Павел, на път за Йерусалим, бил в Кесария. Отбил се в дома на св. Филип. От Кесария Филип дошъл в лидийския град Тралия, Мала Азия. Тук служил на Църквата като епископ тралийски.



Обърнал мнозина към Христа. Вършил и тук, както по много други места, големи чудеса. Починал в дълбока старост, обичан от цялото си многобройно паство.

