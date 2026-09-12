Голям празник! Почитаме велик дякон
Той е един от седемте дякони и 70-те апостоли
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Той е един от седемте дякони и 70-те апостоли
Седмина избрани проповядвали Божието слово
Неврокопският митрополит Серафим отслужи тържествена света литургия в храма „Свето Благовещение Богородично" в Разлог навръх храмовия празник. Владик...
Мамо, като чуеш, че съм загинал, погреби косите ми, казал Дякона на прощаване Вторникът на 18 юли през 1837 г. - точно преди 177 г., е бил съвсем оби...