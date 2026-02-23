Започва Великият пост преди Великден! Какво трябва да правим?

Великият пост за православните християни започва от днес.

В следващите 49 дни до Великден вярващите са призовани да се въздържат не само от определена храна, но преди всичко да са внимателни в мислите и делата си.

Тази година Великден се пада на 12 април. Милосърдие, състрадание, благотворителност, самовглъбяване, разсъдителност и стремеж към божественото са част от насоките, които определят духовния път на постещите християни.

С Великия пост вярващите се подготвят да посрещнат с подобаваща радост Възкресение Христово.

В богослужебния живот на Църквата постът е по-особен период със собствени последования и послания.

