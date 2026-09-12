Паркът на мечките учи на състрадание и милост
Очите на Монти още пазят спомена от човешката лошотия
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Очите на Монти още пазят спомена от човешката лошотия
Защо Иисус предпочита да разказва истории вместо да изнася лекции
Трябва да сме сдържани за храна, но и за мислите и делата си
Извънредни мерки за сигурност са въведени в Рим, заради откриването на Свещената година на милосърдието. Въздушното пространство над италианската сто...
"И както искате да правят человеците вам, така и вие правете тем" Лука 6:31 Постъпвайте с другите така, както искате те да постъпват с вас. Посланиет...
Призовават християните да приемат мюсюлманските бежанци като свои, като хора, като страдалци, които да бъдат приютени и спасени. Не знам обаче дали те...
Сливен. Наградата „Милосърдие", която община Сливен присъжда за дългогодишна дейност, проявен професионализъм, научни достижения и висока гражданска о...