Всичко за Милосърдие

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Страхът убива състраданието

Страхът убива състраданието

"И както искате да правят человеците вам, така и вие правете тем" Лука 6:31 Постъпвайте с другите така, както искате те да постъпват с вас. Посланиет...

29 септември | 5:05
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Храни куче да те лае

Храни куче да те лае

Призовават християните да приемат мюсюлманските бежанци като свои, като хора, като страдалци, които да бъдат приютени и спасени. Не знам обаче дали те...

27 септември | 20:35
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