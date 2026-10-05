Изненада през октомври! Неочаквани температури

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2° и 7°, а в котловините и затворените полета отново има опасност от слана, като на места температурите ще паднат до минус 2°. По Черноморието ще е по-меко – до 12°-13°, а в София около 1°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

През деня ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина на страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще са между 21° и 26°, в София – около 23°.

По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, който следобед ще се ориентира от изток-югоизток и ще се усили до умерен. Максималните температури ще са между 19° и 23°. Морската вода е около 20°, а вълнението ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части – умерен от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще достигне около 18°, а на 2000 метра – около 10°.

Затоплянето продължава в сряда и четвъртък. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, по-осезаем в източните райони.

Температурите постепенно ще се повишават. В четвъртък минималните ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието до 12°, а максималните ще достигнат 23°-28°.