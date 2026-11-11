Става страшно! Жълт код за силен вятър в 22 области

Жълт код за силен вятър е обявен за утре, 12 ноември, в 22 области на страната. Предупреждението е издадено от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В сила е за областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Сливен, Смолян, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

От НИМХ предупреждават гражданите да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети, като са възможни и локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Въпреки силния вятър времето ще остане сравнително топло за ноември. Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде значително под средните стойности за месеца.

През нощта облачността ще бъде разкъсана, предимно средна и висока. Ще духа слаб юг-югозападен вятър, а минималните температури ще са между 5° и 10°. В София термометрите ще показват около 9°.

В четвъртък облачността ще бъде предимно значителна. Сутринта на места в низините и котловините ще има мъгли, възможни са и слаби ръмежи. През деня юг-югозападният вятър ще се усили до умерен и силен, а с него ще се повишат и температурите. Максималните стойности ще достигнат между 17° и 22°, като в столицата се очакват около 18°.

В планините също ще бъде ветровито, с умерен и силен запад-югозападен вятър. Облачността ще е значителна, а максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15°. На 2000 метра се очакват около 9°.

По Черноморието сутринта на места ще има мъгли, а през деня облачността ще бъде разкъсана. Вятърът ще е умерен и силен от юг-югозапад. Максималните температури ще достигнат 18°-21°, морската вода е 15°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.