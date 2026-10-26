Дъжд, вятър и сняг. Идват промени с времето

Проливни валежи и осезаемо застудяване очакват страната в края на седмицата. С понижението на температурите снежната граница ще се спуска все по-ниско, като не е изключено да завали сняг и в по-ниските планински райони.

Дъжд ще превалява на много места в страната още в близките часове. Над Западна България облачността ще се разкъсва, а във високите полета сутринта ще има условия за образуване на слани. В останалите райони минималните температури ще бъдат между 3 и 11 градуса.

Валежите ще продължат и утре, като първоначално ще обхванат източната половина на България. По-интензивни ще бъдат дъждовете в Североизточна България, където се очакват и гръмотевици.

По-късно през деня валежите ще достигнат и останалата част от Северна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а максималните температури ще се понижат значително и ще бъдат между 9 и 17 градуса. В София термометрите ще показват около 11 градуса.

По-късно през деня дъждът ще обхване и останалата част от Северна България. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а температурите ще се понижат осезаемо. Максималните стойности ще бъдат между 9° и 17°, а в София – около 11°.

По Черноморието също се очакват валежи, които ще бъдат по-интензивни по северното крайбрежие. Временно вятърът от северозапад ще се усилва.

В планините ще бъде ветровито, с умерен до силен североизточен вятър, особено във високите части. Ще вали дъжд, а по високите върхове – сняг. С понижението на температурите границата между дъжда и снега постепенно ще се спуска. Максималните температури по най-високите върхове ще паднат до минус 3°–4°.

По-значителни валежи се очакват в събота, когато ще започне ново застудяване и в по-ниските планински райони е възможно да превали сняг.