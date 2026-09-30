НИМХ обяви жълт код. Порои удрят тези места

Жълт код за значителни валежи е обявен за част от Бургаска област в района на Странджа за 1 октомври, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

През нощта срещу четвъртък времето ще бъде предимно ясно, но след полунощ облачността над Югоизточна България и Черноморието ще се увеличи. На места ще превали слаб дъжд, а сутринта видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

Минималните температури ще са между 6° и 11°, а в София – около 6°.

През деня облачността от изток ще се разпространи към Централна България. В източната половина на страната ще бъде предимно облачно, като на места в Югоизточна България ще има валежи. Най-значителни количества се очакват в крайните югоизточни райони.

В Западна България ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде умерен, а в източните райони временно силен от север-североизток. Максималните температури ще са между 18° и 23°, в София – около 18°.

Дъжд и силен вятър по морето

По Черноморието ще бъде предимно облачно, като валежите ще са главно по южното крайбрежие. На места количествата ще бъдат значителни. Температурите ще достигнат 18°-20°, а морската вода ще е 20°-22°. Вълнението ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, но ще духа умерен, а по високите и открити части – силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

Валежите продължават и в петък

В петък в източните райони ще остане облачно, а в Югоизточна България ще има валежи. Значителни количества се очакват отново в района на Странджа. По Черноморието ще остане ветровито с умерен до силен север-североизточен вятър.

Температурите ще са между 17° и 22°. В някои котловини на Западна България сутринта ще паднат до 3°-4°, като са възможни и първи условия за слана. По морския бряг минималните температури ще са около 14°-15°.

В събота в Западна България ще има повече слънце, докато на изток ще остане облачно и ветровито. В югоизточните райони все още са възможни валежи.

От неделя започва постепенно затопляне. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево, а вятърът ще отслабне. По Черноморието са възможни ниска облачност, мъгла и ръмежи.

Във вторник и сряда ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи ще остане малка. Дневните температури ще се повишат до 21°-26°.