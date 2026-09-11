Всичко за 1 Октомври

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"Кинг Кримсън" в НДК

"Кинг Кримсън" в НДК

На 1 октомври в зала "Люмиер" публиката ще се наслади на виртуозните музиканти от прогресив рок триото "Стик мен". Името им идва от странния полифонич...

01 септември | 5:00
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