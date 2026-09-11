От 1 октомври! Тръгва нова авиолиния у нас
Полети ще се изпълняват всеки работен ден
Следете всички новини, анализи и коментари за 1 Октомври. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Полети ще се изпълняват всеки работен ден
Бизнес планът предвижда за 2025 година цената да стане 3,64 лв. за кубичен метър
Какво очаква представителите на другите зодиакални знаци
На този ден не може да бъдете неподредени
Преизчислението не засяга парите, получавани от частните фондове
През последните повече от 20 години, до есента на 2021 г., най-често доходите нарастваха повече от инфлацията
Ето как ще се преизчислят
Новото преизчисление ще доведе до увеличение със средно 136 лв. на парите на 717 700 души
Премахваме една несправедливост, каза шефът на социалната комисия
Гълъб Донев даде нови разяснения
На 1 октомври в зала "Люмиер" публиката ще се наслади на виртуозните музиканти от прогресив рок триото "Стик мен". Името им идва от странния полифонич...