От 1 октомври! Тръгва нова авиолиния у нас

Нова авиолиния ще свързва Букурещ и София от 1 октомври.

Това съобщиха посланикът на България в Румъния Радко Влайков и съсобственикът на румънската авиокомпания AnimaWings Кристиан Пандел.

На събитие, организирано в посолството ни в Букурещ и в присъствието на представители на туристически агенции от Румъния и бизнесмени от Българо-румънската търговска камара и Двустранната търговска камара България-Румъния, двамата поставиха символично София на указателната табела с дестинациите на компанията, редом до Стокхолм, Прага, Париж, Дубай, Истанбул, Тимишоара и Клуж-Напока.

„Добре дошли на терминал България“, каза ръководителят на службата по търговско-икономическите въпроси към Посолството на България в Румъния Ивайло Маринов и им даде думата.

„Това е първа стъпка от нашето сътрудничество, от доближаването на двете държави една до друга. Много румънци често ходят на българското Черноморие. Но през последните години аз открих България и под друга форма. Открих София, открих българските планини. И видях, че мога да пътувам спокойно там, защото няма мечки като при нас. Мога да спя спокойно на палатка. Искам да кажа, че красотата на нашата съседка ме впечатли дълбоко. Мисля, че и румънските туристи ще бъдат развълнувани да открият България в истинския смисъл на думата, защото ние не се познаваме много добре помежду си“, сподели Кристиан Пандел.

Той изрази мнение, че бизнесът ще расте и допълни, че има много румънски компании, които са открили представителства в България, вероятно заради по-приемливите данъци.

„Нашето сътрудничество ще се увеличи, защото свързаността води до движение на бизнесмени, на туристи. Новата авиолиния се случи и с помощта на българското посолство. Посланик Влайков ни убеди да направим това, да докараме Букурещ по-близо до София“, подчерта Кристиан Пандел.

Той информира, че полети ще се изпълняват всеки работен ден, от понеделник до петък, и че самолетите, които ще оперират по тази авиолиния, са чисто нови, произведени в Канада.

„Това е голямо предимство за хората, които се занимават с бизнес, за туристите, за хората, които работят в двете държави. Нека не забравяме, че румънците са на първо място в класацията на чуждестранните туристи, които отиват на почивка в България. Обратното също е вярно“, каза, на свой ред, посланик Радко Влайков.

Пред БТА той съобщи, че вече е започнала и подготовка за организиране на чартърни полети до Бургас и Варна през лятото и до Пловдив през зимата.

„Обмисля се и в самата Румъния полетите да не бъдат само от Букурещ, тъй като страната е голяма. Идеята е да се разпределят много добре географски тези чартърни полети. През зимата да се използва непрекъснато увеличаващият се интерес на румънските туристи до българските зимни курорти, да се организират пак от различни точки на Румъния чартърни полети до Пловдив, откъдето е малко по-удобно да се отиде в Пампорово и Боровец“, обясни дипломатът.

На свой ред съсобственикът на AnimaWings каза пред БТА, че с пускането на авиолинията на 1 октомври ще има промоционални цени. Подготвя се и туристическа програма за хора над 55 години, които през зимата искат да отидат на СПА почивка в България. Ще бъде разработена и такава, която е насочена към културния, включително поклоническия туризъм.

