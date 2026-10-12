Тримесечна прогноза дава сериозни проблеми през зимата

Тримесечната прогноза за Европа предполага наднормални температури в повечето региони на континента, като се очаква снеговалежите да са по-редки от обичайното.

Най-високите шансове за сняг остават в Северна Европа и високите алпийски райони, съобщава румънското издание “Либертатеа”, цитирано от БГНЕС.

Зимното време ще бъде повлияно от климатичния феномен “Супер Ел Ниньо” и евентуално отслабване на полярния вихър в края на декември. Сезонните модели обаче показват общи тенденции и не могат точно да предскажат отделни застудявания или снеговалежи.

Прогнозира се, че голяма част от Европа ще преживее по-високи от нормалните температури. Очаква се преобладаващ западен вятър, носещ топъл, влажен въздух от Атлантика.

Като цяло врмето ще остане меко през януари. Възможни са промени в атмосферната циркулация в северната част на континента, а циклоните, движещи се от Атлантика, могат периодично да носят валежи и студен въздух.

През февруари Северна Европа може да се доближи до нормалното, докато южната част на континента се очаква да остане относително топла. Въпреки това, нахлуването на студен въздух не може да бъде напълно изключено: много ще зависи от позицията на циклоните и промените в атмосферната циркулация.

Синоптиците прогнозират по-малко от обичайното снеговалежи в повечето европейски региони. По-благоприятни условия за сняг се очакват в северните райони и високите планини, особено в Алпите. Атлантическите въздушни маси ще донесат много влага, но валежите не е задължително да паднат като сняг.

Това изисква достатъчно ниски температури. Наднормено количество снеговалежи е възможно на надморска височина над 1800–2000 метра в Алпите, ако студеното време се запази. Поради недостиг на естествен сняг, някои европейски ски курорти може да се затруднят да осигурят добри условия за ски.

Синоптиците предупреждават, че полярният вихър вероятно ще отслабне значително от края на декември. Това може да увеличи вероятността от нахлуване на студен въздух в средните географски ширини. Отслабващият полярен вихър обаче не гарантира замръзване или снеговалежи в дадена страна. Зимното време в Европа зависи и от циркулацията над Северния Атлантик и други атмосферни фактори.