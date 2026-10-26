Отиде си един от пионерите на европейското право у нас

Почина проф. Жасмин Попова – изтъкнат юрист, дипломат от кариерата и един от пионерите на европейското право в България. Тъжната вест съобщиха от Българската асоциация за европейско право, където тя е оставила ярка следа като вдъхновител, ментор и двигател на усилията за сближаване на българското правосъдие с европейските институции.

Проф. Попова е доктор по право и преподавател по международно право, международни отношения и право на Европейския съюз в Института за държавата и правото при БАН и в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Тя е автор на първия български учебник по право на Европейския съюз, на седем монографии и на над 100 научни публикации в български и чуждестранни издания. Била е и отговорен редактор на списание „Европейски правен преглед“. През 2016 г. излиза книгата ѝ „Европейският съюз след договора от Лисабон“.

Професионалният ѝ път преминава и през българската дипломация и европейските институции. Тя има дългогодишен опит като дипломатически служител в Министерството на външните работи, била е юридически съветник на президента на Република България д-р Желю Желев, както и началник на отдел в Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Със своята научна дейност, преподавателска работа и професионален опит проф. Попова се утвърждава като авторитетно име в българската и международната юридическа общност. Нейните трудове и лекции допринасят за подготовката на поколения юристи, насърчават познаването на европейските стандарти и утвърждават високите принципи на професионалната етика.

Наследството ѝ в правната наука и практика ще продължи да вдъхновява бъдещите поколения специалисти. Колегите ѝ от Българската асоциация за европейско право подчертават значимия ѝ принос и отдадеността, с която е изграждала връзки между България и европейските институции.

Поклон пред светлата ѝ памет!