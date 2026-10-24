Три земетресения за часове! Трус край Смолян, още два до границата ни

Три земетресения са регистрирани в България и в близост до западната ни граница в сутрешните часове на събота, 24 октомври.

Единият трус е бил в района на родопското село Момчиловци, близо до Смолян, а другите два са отчетени на територията на Република Северна Македония.

Според информация на "Блиц" въз основа на данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, и трите земетресения са били с нисък магнитуд.

Земетресение край Момчиловци

В 7:51 часа е регистриран трус с магнитуд 2,3.

Епицентърът му е бил в непосредствена близост до село Момчиловци, община Смолян, на около 11 километра от областния град.

Земетресението е станало на дълбочина 11 километра.

Няма данни то да е било усетено от жителите на близките населени места.

Още два труса край границата

Първото от двете земетресения в Република Северна Македония е регистрирано още в 5:28 часа.

То е било с магнитуд 2,2 и дълбочина 17,5 километра. Епицентърът му се намира край село Дворище, непосредствено до границата с България.

Няколко часа по-късно, в 8:12 часа, сеизмолозите са отчели още един трус — този път в района на град Струмица, на приблизително 20 километра от българската граница.

Магнитудът му е бил 2,5, а дълбочината — 15 километра.

Така в рамките на 2 часа и 44 минути в България и близките гранични райони са регистрирани три слаби земетресения.

Има ли повод за тревога?

И трите труса са с магнитуд под 3. Подобни земетресения обикновено са слаби и често остават незабелязани от населението.

Самото им регистриране в рамките на няколко часа не означава непременно, че са свързани помежду си, нито че предстои по-силно земетресение.

Сеизмичната активност в България и съседните балкански държави се наблюдава непрекъснато от специалистите.

Актуална информация за регистрираните земетресения се публикува от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.